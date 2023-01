Piratage sportif : les FAI prennent des engagements, seront-ils suffisants ?

Ce 18 janvier 2023, l'Arcom a annoncé que l'APPS, la FFTélécoms et le groupe Iliad (Free) vont batailler ensemble contre la diffusion illégale d'évènements sportifs via internet en France. Le but est d'aller encore plus loin que le cadre juridique disponible dans le cadre de l'article L333-10 du Code du Sport. Déjà satisfaite du processus législatif engagé en 2022, il s'agit également désormais de faciliter la collaboration avec les quatre principaux fournisseurs d'accès à internet que sont Bouygues Télécom, Free, Orange et SFR.