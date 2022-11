Piratage sportif : Google coupe des centaines de domaines en France

L'Autorité pour la Régulation de la Communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) met les bouchées doubles depuis son instauration le 1er janvier 2022. Du moins, cette autorité publique de régulation dispose de pouvoirs renforcés qui, selon son bilan au bout de six mois d'existence, sont efficacement mis à profit. C'est notamment dans le cadre de la lutte contre le streaming sportif illégal que l'ARCOM a œuvré tout au long de cette année.

Et lors de son audition par la commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication, le président de l'ARCOM, M. Roch-Olivier Maistre, s'est félicité du nouveau cadre juridique dont dispose ce régulateur. Cela lui a tout bonnement permis, en un semestre, de diviser par deux le piratage sportif en France. Une efficacité redoutable appuyée par un cadre juridique plus efficace, à l'image de l'article L333-10 du Code du Sport.

On peut lire dans le II : « Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d'une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement […] ». Et parmi ces mesures dites proportionnées, se trouve l'arme redoutable qu'est le déréférencement d'une part, et d'autre part, le blocage des noms de domaine.