PEPSIMAX

Il y a un énorme fantasme de la Ligue envers le football français. Selon et c’est un avis perso vous en faites ce que vous voulez. A mon époque il y a 100 ans on aimait le foot de père en fils et entre potes au lycée et au taff on parlait foot français. Puis canal + est arrivé et on a pu voir une affiche de foot par semaine puis les résumés puis beaucoup de matchs du championnat, mais pas que : Canal c’était tous les évènements sportifs mais aussi des films. Et puis cela s’est scindé en plusieurs diffuseurs et c’est devenu beaucoup plus cher de voir tout le sport. Entretemps j’ai découvert le foot étranger dont la Premier League qui est ma ligue préférée. Ils ne sont pas cons sur Canal ils ont du remarquer que l’attrait du championnat de France a vraiment diminué. Sur Canal ils sont malins et ont acheté très cher La ligue des champions, le foot anglais, mais aussi le formidable Rugby, la F1 etc…Et moi cela me suffit…malheureusement le tennis que j’aime beaucoup est sur Eurosport et il faut prendre Max avec. Canal sait que Ligue française n’intéresse plus grand Monde. Mon fils adulte et ses potes ne connaissent rien au foot et s’en foutent (vous avez noté le jeu de mots?) . Pour eux, Consoles et séries et You Tube, Tik tok les trucs vidéo style steam, toussa…il y a beaucoup d’offres en tous genres pour s’occuper le temps libre de cerveaux et pour être très franc je suis quasi certain que même sans IPTV DAZN resterait dans les mêmes eaux… 600 000 personnes pour le championnat français c’est vraiment le bout du Monde. Combien ferait une chaine Tennis, 50 000 ? Ce championnat est totalement inintéressant. La où la ligue a perdu c’est avec Amazon, parce que 10 balles en plus à Prime pour voir du foot je trouvais cela intéressant. Le sauveur pourrait être Canal, mais pourquoi payer pour de la Ligue 1, cela ne ferait même pas augmenter l’audience de Canal… Même sans aucun piratage jamais une chaine de foot sur le championnat attirerait 3 millions d’abonnés, c’est du REVE, il faut revenir à la réalité. 600 000 abonnés dont 300 000 marseillais et parisiens et c’est tout ce qui est à espérer… En plus quand je vois des émissions de foot sur une radio style R… dont les débats sont vérolés par de la politique et les affaires, le foot devient secondaire… Il faut que la ligue se réveille ! On est plus comme en 2000, il y a Netflix, You Tube, les réseaux sociaux, la musique en ligne…et bien d’autres sports diffusés.