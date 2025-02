Vu comme une menace majeure pour la rentabilité de son produit, DAZN poursuit également sa fronde contre le "phénomène IPTV". Pour cause, comme rapporté dans nos colonnes il y a peu, le visionnage de compétitions sportives via des services illicites continue de croitre. Une étude commandée par la LFP fait par exemple, mention que pas moins de 55 % des téléspectateurs du match OM-PSG, le 27 octobre dernier, ont suivi la rencontre via des réseaux IPTV illégaux.