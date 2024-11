Alors que les trois premiers jugements ont été impulsés par Canal+, qui détient les droits du Top 14, le championnat français de rugby, le dernier incombe quant à lui à DAZN, le diffuseur officiel de la Ligue 1 de football, qui cherche à protéger ses droits. Les jugements s'appliquent ainsi aux principaux fournisseurs d'accès à internet français, que sont Free, Bouygues Télécom, Orange et SFR, ainsi qu'aux opérateurs de téléphonie mobile, le tout en métropole comme en outremer. Par ailleurs, le dernier jugement concernant le football, la liste des FAI et opérateurs devant restreindre l'accès à ces domaines est encore plus large, sans doute pour la simple raison que le football est un sport plus populaire que le rugby, avec un "phénomène IPTV" qui peut concrètement déstabiliser un diffuseur. Les moteurs de recherche sont également concernés puisque Google et Bing sont tenus de déréférencer ces noms de domaines et de sous-domaines.