Comment empêcher, de manière légale, les internautes d'accéder à un site web en France ? La première solution consiste à inculper les propriétaires du site mais, en règle générale, les services de streaming et autres IPTV illicites, n'agissent pas depuis la France, ce qui complique les choses. La deuxième solution consiste simplement à saisir les tribunaux pour ordonner aux FAI de bloquer un certain nombre de noms de domaines via leurs propres résolveurs DNS. C'est ce qui arrive régulièrement et notamment ces derniers temps, cela a notamment été le cas tout au long de l'année, comme en octobre avec le blocage de 28 sites de téléchargement, et plus récemment sous l'impulsion de Canal+ et DAZN, ou encore fin novembre avec une nouvelle salve de plus de 100 blocages.