La procédure judiciaire aura rapidement mobilisé de nombreux acteurs de l’industrie audiovisuelle. Parmi les plaignants figuraient des organismes comme le CNC (Centre national du cinéma et de l'image animée) et des grandes entreprises telles que Disney et Gaumont, qui ont tous fait valoir leurs droits exclusifs. Leur action collective a permis de mettre une fois de plus en lumière les conséquences dévastatrices du piratage pour les producteurs et créateurs de contenu en France. Chaque acteur a pu réclamer des mesures fermes pour protéger ses intérêts.