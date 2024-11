Free est évidemment embarrassé par la cyberattaque et la vente de la base de données qui contenait de millions de données, dont des IBANs d'abonnés actuels et anciens. Mais l'opérateur a fait en sorte de déployer un dispositif d'assistance complet. Un numéro vert accessible 7 jours sur 7 a par exemple été mis en place. Il permet aux personnes touchées d'obtenir plus de conseils et recommandations.