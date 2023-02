Piratage : ces sites de streaming vont être bloqués par les FAI, sur ordre de la justice

Cocostream, un autre site épinglé, affiche un total de 8 000 films et 3 184 séries. C'est pire encore pour Cpafini, avec un compteur qui atteint les 20 708 films et les 3 146 séries. Concernant les contenus en eux-mêmes, on retrouve des séries nouvelles ou très récentes comme Sandman, Star Treck: Lower Decks et des blockbusters comme notamment The Batman, Matrix Resurrections, Dune, Top Gun: Maverick et Rodéo.