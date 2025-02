Pour suivre activement les développements autour du monde du streaming, des plateformes illégales et du "phénomène" IPTV chez Clubic, nous pensons que la criminalisation des utilisateurs finaux ne fera que jeter de l'huile sur le feu. Hélas, le problème est insoluble et difficile à résoudre avec une solution "simple". Avec une situation économique en Europe qui est on ne peut plus délicate, les tarifs des abonnements en constante augmentation, la fin du partage de comptes chez de nombreuses plateformes légales et la démocratisation des services VPN, nous sommes loin d'être surpris du regain d'intérêts du grand public pour les "solutions alternatives", fussent-elles illégales. Reste la solution du partage de compte de manière légale avec des plateformes comme Spliiit et ShareSub, à voir jusqu'à quand cette pratique qui exploite un flou juridique tiendra.