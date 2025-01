yomiel

Y aurait-il moins de colère des géants de la tech si les FAI résidentiels bloquent simplement les vpn commerciaux ?

Ca va générer de la colère auprès de proton/nord/mullvad etc mais les législateurs les désignent également comme indésirables.

Les FAI pourront ensuite détecter les métadonnées des endpoints et de bloquer/sanctionner. Mais évidemment ce seront à eux d’assumer les coûts et les moyens à mettre en place, sans compter qu’ils doivent être sous injonction obligatoire par la loi dans ce cas…

Techniquement dans plus de 90% des cas, louer un VPS nécessite de transmettre des informations d’identité « forte ». Il reste les vendeurs discrets sur certains BBS/forums qui proposent de payer en crypto, mais ça compliquera l’accès pour la plupart.

C’est vrai un jeu au chat et la souris et un équilibre à trouver entre les fournisseurs de services, les fournisseurs de divertissement et les consommateurs.