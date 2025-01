Lancée en mai 2019 par Jonathan Lalinec, Guillaume Lochard et Brice Vincent, Spliiit est une plateforme dédiée au partage d’abonnements numériques entre utilisateurs, qu’ils se connaissent ou non. Il est ainsi possible de créer et rejoindre des offres publiques comme privées (via un lien d'invitation). Ce dernier aspect constitue l’un des principaux atouts du service. Disposant d’un catalogue varié et régulièrement enrichit, Spliiit permet de partager de nombreux comptes premium dématérialisés, allant des services de streaming aux logiciels en incluant des solutions de sécurité et bien plus encore.



Voici une liste non exhaustive des catégories d’abonnements proposés sur Spliiit :