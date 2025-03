yomiel

Comme par hasard, on se dirigera vers plus de surveillance et on préférera museler toute critique à l’encontre des dirigeants de la ligue, les financiers et les transferts & divers contrats aux montants toujours plus élevés. Pas question de remettre en question le train de vie du foot.

BeIN c’est l’outil du soft power du Qatar, Amazon Prime était un produit d’appel, ils pouvaient se fixer des tarifs plus bas. Et il y avait un certain niveau de qualité lorsque la ligue 1 était sur Canal.

Mais peu de gens adorent DAZN, qui est là pour uniquement gagner de l’argent sur les abonnements et aux prestations de qualité discutable.