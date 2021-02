Free va continuer de diffuser les meilleurs moments de la Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison

Le plus inquiétant reste la question de l'avenir de la Ligue 1. Avec des clubs qui seraient proches de la banqueroute, un OM qui perd son entraîneur et fait la Une au rythme des #EyraudDémission en hommage à son « pas très plébiscité » président, un monument qu'est l'ASSE (et n'oublions pas les canaris nantais) en perdition et un PSG qui risque de perdre l'une de ses stars Kylian Mbappé, et des droits TV qui vont être sérieusement revus à la baisse une fois la menace de l'écran noir passée, on peut dire que le Championnat de France est devenu des plus folkloriques. Et la relance d'un enjeu pour le titre de champion de France (Lyon et Lille menant la vie dure au PSG) ne semble pas être plus que le petit arbre qui cache la forêt.