Cela fait plusieurs années maintenant, depuis 2020 très exactement, qu'Iliad a un pied et demi dans le foot. Cette saison, plus que jamais en raison des prix élevés de DAZN, le diffuseur de la Ligue 1, son application mobile Free Foot, qui propose gratuitement divers contenus dont le meilleur des matchs en vidéo et en quasi direct, est particulièrement attractive. Voilà que l'opérateur annonce, ce vendredi 20 septembre 2024, avoir signé un partenariat avec les trois clubs les plus puissants du football français : l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais.