Le choc tant attendu entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille approche à grands pas, et DAZN compte bien en faire profiter un maximum de supporters. La plateforme de streaming, qui détient notamment les droits de diffusion de la Ligue 1 McDonald's, lance deux offres promotionnelles qui se veulent, par rapport à la proposition de départ, attractives, avec une réduction du prix et la possibilité de regarder sur deux écrans en simultané, un point que nous avons d'ailleurs décidé d'éclaircir une fois pour toutes. Est-ce que cette nouvelle tentative séduira les fans de football et les poussera à prendre leur abonnement chez DAZN ? À vous de juger.