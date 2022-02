Free lance son site internet dédié à la Ligue 1

Depuis le début de la saison 2020/2021, et jusqu'en 2024, Free détient l'un des lots de la Ligue de football professionnel (LFP) lui permettant de diffuser, en quasi direct, les buts, arrêts et les meilleurs moments des rencontres de Ligue 1, le tout via son application mobile Free Ligue 1 Uber Eats . L'opérateur va plus loin et démocratise un peu plus encore son outil, en proposant un site internet dédié, déclinaison de l'application.