Freebox : le Player Devialet est enfin disponible à la location, les fans auront encore essuyé les plâtres

Le Player Devialet est le fruit d'une collaboration entre le constructeur hi-fi haut de gamme et l’opérateur mobile français Free. Composée de six haut-parleurs destinés à produire un son d'exception l'enceinte est également compatible avec Alexa, et fait bien sûr aussi office de box TV. Au moment de son lancement en 2018, il était possible de l'acquérir pour 480 € ou à l'issue d'un paiement de 10 € par mois pendant 48 mois.