Free fête l'arrivée de Disney+ sur le player Devialet de la Freebox Delta

Les amoureux du très large univers Disney et abonnés Freebox vont être ravis à la lecture de cet article. Free a annoncé, mardi, l'arrivée de Disney+ pour tous les abonnés Freebox Delta avec player Devialet ainsi que les titulaires d'un abonnement Freebox One. Et cela concerne aussi bien les abonnés actuels que les nouveaux. Cerise sur le gâteau : Free offre pendant six mois l'abonnement au service de SVoD , pour celles et ceux qui n'avaient évidemment pas déjà souscrit à ce dernier.