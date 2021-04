Disney+ offert pour les abonnés Freebox mini 4K pendant 6 mois

Sorti au début du mois d'avril 2020 en France, le service de vidéos à la demande Disney+ est une plateforme comprenant six univers.

On retrouvera des longs-métrages et des documentaires issus de Disney, de Pixar, de Star Wars, de Marvel, de National Geographic et récemment de Star. Pour rappel, cette catégorie lancée officiellement en février dernier répertorie plus de 200 films et 40 séries.