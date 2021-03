Free et Netflix proposent des premiers épisodes de séries et des films gratuitement sur Freebox

Voilà un partenariat qui pourrait bien occuper quelques heures les abonnés Free qui ne seraient pas déjà utilisateurs de Netflix. Dès aujourd'hui, et jusqu'au 16 mars prochain, les détenteurs d'une Freebox mini 4K, Révolution ou Freebox Pop, peuvent se rendre sur l'application Netflix et y regarder gratuitement et sans compte une sélection de contenus.

Les trois premiers épisodes de séries comme Sex Education, Comment élever un super-héros, Emily in Paris, Lupin, Plan Cœur, Family Business ou encore Locke and Key sont ainsi proposés, ainsi que quelques films comme The Kissing Booth ou Voyage vers la Lune.