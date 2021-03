Jupiter's Legacy : Netflix dégaine un teaser pour son concurrent à The Boys

Dans Jupiter's Legacy, l'intrigue s'intéresse à l'histoire des premiers super-héros, qui ont mystérieusement acquis leurs pouvoirs dans les années 30. Aujourd'hui, leurs enfants doivent prendre le relais, sur fond d'importants débats de société. En plus d'être sous pression pour se montrer à la hauteur de leurs parents et de leurs exploits passés, ils vont découvrir des vérités dérangeantes sur leurs aînés.

Vous vous en doutez : ça tourne mal. Graphique, le comics n'est pas à destination de tous, et cette adaptation ne devrait pas mettre de gants non plus pour tenter de concurrencer The Boys.

Côté casting, on relèvera notamment les présences de Josh Duhamel, Ben Daniels, Leslie Bibb, Elena Kampouris, Matt Lanter, Mike Wade ou encore Andrew Horton.