Un trailer pour Invincible, l'adaptation animée par Amazon du comics signé du créateur de The Walking Dead

À environ un mois de son arrivée sur Prime Video, Invincible montre un peu plus ce qu'elle devrait avoir dans le ventre dans une bande-annonce complète. À l'instar de The Boys, cette série animée s'annonce comme une œuvre chargée en super héros et en hémoglobine, à destination des adultes.

Il faut dire que le comics original nous vient de Robert Kirkman, le créateur de The Walking Dead. Invincible suit Mark Grayson (doublé par Steven Yeun, vu notamment dans… The Walking Dead), le fils du plus puissant des super-héros : Omni-Man (J.K. Simmons). Alors qu'il commence à adopter ses propres pouvoirs, notre héros va se rendre compte que les apparences sont trompeuses, notamment concernant son paternel.

Tandis que chacun se fera son propre avis sur la qualité d'animation du trailer, notons que le reste du casting vocal en VO est des plus solides : Mark Hamill, Seth Rogen, Sandra Oh, Gillian Jacobs, Zazie Beetz, Walton Goggins ou encore Jason Mantzoukas seront de la partie.

Côté diffusion, les trois premiers épisodes arriveront normalement le 26 mars prochain, puis le show adoptera une diffusion hebdomadaire.