Amazon Prime Video annonce un remake US de la série Utopia pour cet automne

Initialement attendu dès 2014 sur HBO avec David Fincher aux commandes, puis finalement annulé pour cause de conflit lié au budget, le remake américain de la série anglaise Utopia verra finalement le jour sur Amazon Prime Video. La plateforme de streaming vient en effet d'en dévoiler le premier trailer, pour une sortie calée à cet automne, sans plus de précisions.

Chapeautée par Gillian Flynn (à qui l'on doit les romans, adaptés en film et série, Gone Girl et Sharp Objects), cette nouvelle version semble, sans surprise, toujours s'intéresser à un groupe de personnages poursuivi pour être entré en possession d'un mystérieux comicbook.

On relèvera qu'ici le trailer annonce tout de suite le sujet de fond de la série, habilement amené au fil des épisode dans l'originale. La direction artistique, que l'on a vue s'affirmer tout en couleurs saturées dans la version anglaise, semble ici assez timide.

Ce remake garde tout de même pour lui un solide casting : Sasha Lane, Rainn Wilson, Dan Byrd, Cory Michael Smith ou encore John Cusack sont de la partie.