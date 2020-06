Après l'anime, le manga The Promised Neverland serait en route vers Amazon en série live-action

Après une solide adaptation en anime, le manga à succès The Promised Neverland pourrait bien être adaptée en série live-action par Amazon.

D'après les informations relayées par le média américain Variety, The Promised Neverland risque de tomber prochainement la catégorie toujours plus remplie des mangas à succès adaptés en live-action.

Après Bleach, Fullmetal Alchemist ou encore Death Note, pour n'en citer que quelques-uns, l'oeuvre de Kaiu Shirai et Posuka Demizu pourrait en effet bien être adaptée en série avec de véritables acteurs dans une production Amazon.

Contrairement à l'excellente adaptation en anime que nous avons déjà évoquée dans nos colonnes, cette série devrait être tournée en langue anglaise. Meghan Malloy serait au script, tandis que Rodney Rothman se chargerait de la production et surtout de la réalisation. Histoire de garder un peu d'espoir, notez que les deux ont travaillé sur l'acclamé Spider-Man: Into the Spiderverse. L'acteur Masi Oka de Heroes devrait également être à la production, un rôle qu'il a déjà tenu pour l'adaptation de Death Note.

Dans The Promised Neverland, il est question de suivre un groupe de jeunes enfants dans un orphelinat qui n'est pas du tout ce qu'il semble être en vérité. Intense et plein de rebondissements, le manga n'est toujours pas terminé depuis son lancement en 2016.