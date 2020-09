Amazon commande un spin-off de The Boys se déroulant dans une université pour super-héros

Décrite comme étant à moitié show universitaire et à moitié « Hunger Games », la série devrait être toujours très irrévérencieuse et surtout « R-rated ». Elle devrait donc conserver le côté trash de la série mère, avec en prime l'exploration de vies chargées en hormones et de personnages en compétition pour les meilleurs contrats dans les meilleures villes. Ces jeunes vont donc mettre à l'épreuve leurs limites morales, physiques et sexuelles, en y ajoutant des pouvoirs.