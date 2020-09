Un trailer et une date pour Truth Seekers, la série comique paranormale de Simon Pegg et Nick Frost

On sait désormais quand le nouveau projet de Simon Pegg et Nick Frost (le duo derrière l'acclamée trilogie Cornetto) sera visible. Rendez-vous le 30 octobre prochain sur Amazon Prime Video pour leur série Truth Seekers, qui lâche aujourd'hui son trailer.

Mélange de comédie, de paranormal et d'horreur, le show sera composé de huit épisodes. Il sera question d'y suivre une équipe d'enquêteurs paranormaux amateurs qui, à force de chercher des fantômes et autres entités, vont visiblement finir par tomber sur quelque chose de bel et bien réel, capable de menacer la race humaine.

Outre Pegg et Frost, qui ont co-écrit le show avec Nat Saunders et James Serafinowicz, les acteurs et actrices Samson Kayo, Malcolm McDowell, Emma D'Arcy ou encore Susan Wokoma seront également présents devant la caméra.