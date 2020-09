Un premier trailer pour Synchronic, film halluciné des réalisateurs de The Endless

Diffusé en 2019 lors du Toronto International Film Festival, Synchronic est enfin prêt à s'ouvrir au grand public. Réalisé par le duo Aaron Moorhead et Justin Benson (ce dernier fait également figure de scénariste), à qui l'on doit déjà les atypiques et acclamés The Endless, Resolution ou encore Spring, ce nouveau long métrage de science fiction/horreur s'annonce une nouvelle fois pensé pour faire mal à la tête.

Principalement porté par un autre duo, composé d'Anthony Mackie (héros du MCU ou encore de la saison 2 de la désormais annulée Altered Carbon) et de Jamie Dornan (personnage principal de la saga Cinquantes Nuances), Synchronic suit deux amis et ambulanciers de la Nouvelle Orléans. Appelés sur d'étranges scènes d'accidents impliquant une nouvelle drogue de fête, leur vie va basculer et leurs croyances en la réalité et le temps qui passe vont visiblement changer.

Attendu pour le 23 octobre en salles aux Etats-Unis, la diffusion du film en France reste pour le moment incertaine.