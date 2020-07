Truth Seekers : Nick Frost et Simon Pegg chassent le paranormal dans le trailer de la série Amazon

Si je vous dit Nick Frost et Simon Pegg, il y a de fortes chances pour que vous me répondiez avec l'un des films de la célèbre trilogie Cornetto, à savoir Shaun of the Dead, Hot Fuzz ou Le dernier Pub avant la fin du monde.

S'ils ont bien fait quelques apparitions dans des séries comme The Boys ou Into the Badlands, les deux hommes sont en effet surtout connus pour leur travail d'acteurs et scénaristes au cinéma. Sauf que voici aujourd'hui débarquer le trailer de Truth Seekers, une série Amazon qu'ils ont co-écrit, aux côtés de James Serafinowicz et Nat Saunders.

Ils y joueront des influenceurs/enquêteurs du paranormal, dans des épisodes mêlant humour et horreur. À en croire le synopsis officiel, plus les épisodes avanceront plus la menace deviendra sérieuse, au point d'aboutir à une mystérieuse conspiration…

Reste à espérer que le résultat sera meilleur que Ghosted, un show qui proposait un scénario assez similaire, avec Craig Wilson et Adam Scott, mais qui peinait à convaincre.