Un premier trailer pour Space Force, la comédie Netflix plein d'étoiles (et Steve Carell)

Au reste du riche casting de ce show qui semble bien reprendre les codes de la comédie de bureaux de The Office (tout en moquant en passant la gouvernance américaine pour quelque chose qui s'annonce un peu plus engagé et parodique), on relèvera notamment les présences de John Malkovich (The New Pope), Lisa Kudrow (Friends), Ben Schwartz (Parks and Recreation), Noah Emmerich (The Americans) ou encore Jimmy O. Yang (Silicon Valley).