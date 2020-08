Fox développe un spin-off animé de The X-Files sous le signe de la comédie

Comme dirait Karim Debbache : « certaines choses ne veulent simplement pas mourir ». C'est visiblement le cas de la série The X-Files qui, non contente d'être revenue avec deux nouvelles saisons en 2016 et 2018 après 15 ans d'absence, va aujourd'hui continuer sa route, indirectement, sous la forme d'un spin-off ; et pas n'importe lequel : une série d'animation comique.

Peu de détails sont encore connus, d'autant plus que le projet de Fox n'en est encore qu'à ses débuts et qu'il pourrait tout autant finir oublié dans un carton si le résultat du pilote n'est pas convaincant. Il parait cependant clair que les personnages de Mulder (David Duchovny) et Scully (Gillian Anderson) ne seront pas présents dans The X-Files : Albuquerque. Le créateur Chris Carter gardera la casquette de producteur exécutif, mais ne sera ni scénariste ni showrunner.

Dans ce show animé par Bento Box Entertainment, et dont le pilote sera écrit par Rocky Russo et Jeremy Sosenko (Paradise PD), il sera question de suivre des agents secondaires, chargés des affaires jugées trop ridicules ou stupides pour les agents titulaires.