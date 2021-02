HBO Max serait au travail sur une nouvelle série Constantine, avec J.J. Abrams

L'anti-héros de DC Comics a déjà été représenté deux fois à l'écran. Sur le grand, dans le film éponyme, c'est Keanu Reeves qui avait été retenu en 2005. Sur le petit, dans la série Constantine de NBC, puis dans les séries Arrow et actuellement Legends of Tomorrow, c'est Matt Ryan qui porte le célèbre imperméable.

Même si ce dernier devrait revenir dans la prochaine saison du show The CW, il ne sera visiblement pas retenu dans cette nouvelle version HBO Max. En tout cas, les recherches d'un nouvel acteur seraient en cours, tandis que la production souhaiterait retenir un homme issu de la diversité.

Rappelons pour finir que HBO Max mise beaucoup sur l'univers DC Comics pour les années à venir. En plus de ces deux séries et de Doom Patrol et Titans, dont de nouvelles saisons sont attendues, arriveront par la suite le spin-off de Suicide Squad, Peacemaker, une série Green Lantern, et une série sur Gotham City liée au film The Batman.