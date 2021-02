Army of the Dead : Netflix dévoile la première bande-annonce du film de braquage/zombies de Zack Snyder

Quel est l'élément capital de notre quotidien qui devient très souvent le plus inutile lors d'une apocalypse zombie ? L'argent. Pourquoi le groupe de mercenaires au centre du film Army of the Dead cherche donc à réaliser le braquage d'un casino en plein milieu d'une zone contaminée, me demandez-vous ? Absolument aucune idée.

C'est pourtant le centre du scénario écrit par Zack Snyder (Man of Steel), qui réalise également ce film d'action porté par Dave Bautista (Gardiens de la Galaxie). Sympathique film d'action ou nanar (assumé ?), réponse le 21 mai sur Netflix.