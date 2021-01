Pour 2021, Netflix a 70 films dans ses cartons

Netflix compte bien ne pas laisser la vedette à la concurrence. La société prévoit pas moins de 70 films pour 2021. Parmi les acteurs à l'honneur de cette année de « cinéma » de salon notons : Leonardo DiCaprio, Sandra Bullock, Dwayne Johnson, Idris Elba, Meryl Streep, Zendaya, Jennifer Lawrence, Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Gal Gadot, Dave Bautista, Naomi Watts, Jake Gyllenhaal, John David Washington et Octavia Spencer.

Des films dans lesquels ces stars seront dirigés par des réalisateurs eux aussi reconnus tels que Zack Snyder, Nora Fingscheidt, Joe Wright, Antoine Fuqua, Shawn Levy, Robert Pulcini et Shari Springer Berman. Halle Berry et Lin-Manuel Miranda s'essaient également à ce rôle pour la première fois.

Puisque les salles de cinéma sont fermées, aux États-Unis, WarnerMedia a décidé de sortir ses films directement sur la plateforme HBO Max. Cela inclut Dune, The Suicide Squad et The Matrix 4. Disney a décidé d'en faire de même sur Disney+ au mois de décembre.

Face à cette concurrence, Netflix entend donc retenir ses utilisateurs.

Ci-dessous la vidéo d'introduction de cette année.