Netflix enregistre 10 millions d’abonnés supplémentaires, mais prévoit un ralentissement

La pandémie de coronavirus a fortement impacté le rythme et le fonctionnement de Netflix. Bon nombre de productions ont en effet été brusquement interrompues, et ne reprennent progressivement que maintenant. Le planning de l'année 2021 devrait également en être chamboulé. La plateforme vise toutefois le même nombre de sorties, mais avec un deuxième semestre plus chargé.