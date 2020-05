Netflix, une plateforme plus fiable que Prime Video, YouTube ou Disney+ pendant la crise

Depuis plus de deux mois, la crise liée au coronavirus permet aux plateformes de streaming vidéo de gonfler leurs abonnements avec le recrutement de nombreux nouveaux clients, entraînant de fait, et avec le confinement, une sollicitation plus importante des réseaux. Le cabinet de recherche JD Power s'est ainsi penché sur l'activité des différents services, parmi lesquels Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video, pour ne citer eux, afin de savoir lequel fut le plus fiable en temps de crise.