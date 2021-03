DC et Warner Bros : vers un reboot de Superman, par J.J. Abrams et Ta-Nehisi Coates

Que faire quand votre univers étendu peine toujours à convaincre et décoller ? Chez Warner Bros., pour son DCEU, on a visiblement choisi la solution du reboot. En effet, il a été confirmé qu'une nouvelle version de Superman était en préparation. Peu de détails sont encore connus, mais deux noms sont déjà de la partie : J.J. Abrams et Ta-Nehisi Coates.

Vous connaissez très probablement le premier, puisque l'homme a mis sa patte dans de très nombreuses sagas, à la production via sa société Bad Robot, ou même à la réalisation (Star Wars, Star Trek…). Le second en revanche n'est pas un habitué du cinéma. Écrivain et journaliste engagé sur différents sujets de société, il a également écrit des comics Captain America et Black Panther pour Marvel.