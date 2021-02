Luca, le prochain film Disney-Pixar, dévoile sa bande-annonce colorée

Excellente vitrine pour les avancées techniques qui ont jalonné l’histoire du jeu vidéo, le jeu de course a accompagné la plupart des lancements de consoles de ces trente dernières années. Entre les simulations réalistes et les jeux d’arcade familiaux, la série WipEout n’a eu besoin que d’un an - et deux épisodes - pour marquer durablement le cœur des joueurs et joueuses au milieu des années 90.