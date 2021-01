Netflix s'offre The Mitchells vs. The Machines, la dernière production des producteurs de Spider-Man: New Generation

Réalisé et scénarisé par Mike Rianda et Jeff Rowe (qui ont précédemment travaillé sur le formidable dessin animé Gravity Falls), The Michells vs. The Machines est notamment produit par un duo que l'on commence à bien connaître, Phil Lord et Christopher Miller, salués et récompensés notamment pour les films d'animation Spider-Man: Into the Spider-Verse et The Lego Movie.

L'équipe en coulisses est donc des plus solides, tandis que du côté du casting vocal original, les choses sont également prometteuses, avec la présence notamment d'Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph, Olivia Colman ou encore Eric André.