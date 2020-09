Sony x Marvel : toujours plus de Spider-Man avec une série centrée sur Silk

Pour adapter les aventures de cette héroïne américano-coréenne, Lauren Moon (Atypical) aurait été retenue pour l'écriture. Côté production, des noms solides comme Phil Lord, Chris Miller et Amy Pascal sont également mentionnés par Variety. Tout ce beau monde a, entre autres choses, travaillé sur un certain Spider-Man : Into the Spiderverse…

Soulignons que ce n'est pas la première fois que le nom de Silk est mentionné dans un projet d'adaptation. En 2018 il était question d'un potentiel film dédié au personnage, tandis qu'un spin off de Spiderverse sur elle, Spider-Gwen et Spider-Woman a également été évoqué.