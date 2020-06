PS5 : Marvel's Spider-Man Miles Morales est une extension et non une suite

Simon Rutter, de Sony Interactive Entertainment Europe, a parlé du jeu à The Telegraph. Il précise qu'il s'agit plus vraisemblablement « d'une extension et d'une amélioration par rapport au jeu précédent ». Si cette déclaration reste assez floue, ce Spider-Man semble plutôt être une extension indépendante, un peu à la manière d'un Infamous: First Light.