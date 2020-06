GTA 5 et Control seront portés sur consoles next-gen

Il y a fort à croire que durant les premiers mois qui suivront la commercialisation des PS5 et Xbox Series X, les nouveaux jeux ne seront pas très nombreux. Or quoi de mieux, pour meubler, que des portages de titres de la génération précédente ?

Hier soir, nous apprenions donc que GTA 5, arrivé initialement sur PS3 et Xbox 360, en 2013 tout de même, sera porté sur PS5 dans une version « améliorée et enrichie » au second semestre 2021. Le jeu de Rockstar aura donc connu trois générations de consoles, puisqu'il était également arrivé sur PS4 et Xbox One en 2014, puis sur PC en 2015.