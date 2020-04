Le prochain jeu de Rockstar Games est bien GTA VI

Un GTA VI pas pour tout de suite

Il fait à nouveau bon travailler chez Rockstar

Source : IGN

Cette année,fêtera déjà son septième anniversaire. Malgré la popularité indéfectible de cet opus, beaucoup de fans attendent avec impatience une suite aux aventures de Trevor, Franklin et Michael. Aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle puisque le site IGN confirme queest bien le prochain jeu de Rockstar Games. Mais il y a un hic...En effet, le jeu serait à un stade de développement peu avancé. Le journaliste de Ryan McCaffrey explique même que le prochainpourrait sortir aux alentours de 2023... soit 10 longues années après. Depuis quelques temps déjà, tous les studios Rockstar se sont réorganisés pour travailler sur un seul et même jeu. L'ambition sera sans doute démesurée pour ce sixième opus.Une « bonne nouvelle » ne venant jamais seule, le site Kotaku explique que les conditions de travail se sont vraiment améliorées depuis le lancement de Red Dead Redemption 2 . À cette époque, nous apprenions que les périodes de crunch étaient invivables et que certains développeurs pouvaient rester au bureau entre 55 et 60 heures par semaine. Des rapports évoquaient même des cas d'agressions sexuelles et des soirées très arrosées au sein du studio, avec des excursions dans des clubs de strip-tease.Visiblement, tous les éléments évoqués ci-dessus seraient désormais de l'histoire ancienne. Un des employés de Rockstar a déclaré au micro dequ'il y a eu de gros changements depuis la polémique . Il évoque par exempledans l'entreprise et queà l'heure actuelle. Rockstar Games se montre même exemplaire durant la crise du coronavirus en disant aux développeurs en télé-travail queUne très bonne nouvelle, surtout après le départ surprise de Dan Houser en février dernier. Espérons que les quelques 2000 employés de Rockstar Games pourront travailler surdans d'excellentes conditions.