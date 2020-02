GTA IV de retour sur Steam en Complete Edition... sans multijoueurs

© Rockstar

Une mise à niveau gratuite

GTA IV privé de multijoueurs

Source : Neowin

Au mois de janvier, nous vous rapportions que Rockstar avait retiré GTA IV de la vente sur Steam . Les joueurs qui avaient déjà acquis le titre avaient toujours la possibilité d'y jouer, mais il était devenu impossible de l'acheter sur la plateforme de Valve. Dans quelques semaines, le pénultième opus de la sagava faire son retour sur la plateforme, mais pas de la même manière qu'auparavant.Rockstar indique quesera de nouveau disponible à l'achat sur Steam à partir du 19 mars 2020, cette fois sous la forme d'une « Complete Edition ». Elle vient donc remplacer le jeu de base ainsi que les épisodes supplémentaires commercialisés jusqu'ici comme des DLC :Nous apprenons en outre que les joueurs qui possèdent déjà leoriginal ou l'extension seront automatiquement upgradés vers la « Complete Edition ». Ceux qui n'avait qu'un des deux opus reçoivent ainsi du contenu gratuitement. Les possesseurs dedevront télécharger et installer une mise à jour de 22 Go, ceux duclassique un patch de 6 Go. La compatibilité des sauvegardes sera bien heureusement assurée.Rockstar avait expliqué que ce retrait dede Steam était dû à un problème lié à la génération des clés d'activation par le système Games for Windows Live, qui n'est plus supporté par Microsoft.n'exploitant plus ce service, l'accès au multijoueurs sera perdu avec la mise à jour, et ce pour les anciens comme pour les nouveaux joueurs.Le studio fait également savoir que plusieurs stations radio seront supprimées du jeu, mais pourraient faire leur retour dans le futur. Dans un premier temps, nous pensions d'ailleurs que c'était un problème avec des licences musicales qui avait contraint Rockstar à ôterde Steam. Ce genre de situation arrive fréquemment, comme l'ont montré les cas d'Alan Wake ou des titres de la licence Forza, pour ne citer qu'eux.