Scandale du crunch : les conditions de travail des employés de Rockstar se sont améliorées

Des employés à temps plein pour les testeurs de Rockstar

Une situation qui s'améliore... jusqu'à quand ?

Source : Kotaku

Mais toujours selon Kotaku, depuis la publication de ce reportage, les choses se seraient améliorées chezpour les employés. Il semblerait que les retombées négatives duaient poussé le géant américain à revoir son management.Comme l'annonce Kotaku, c'est depuis le début du mois d'août 2019 que les testeurs QA, qui vérifient la qualité d'un jeu, sont devenus des. Il faut dire que ces derniers dépendaient autrefois de contrats ponctuels : une situation précaire qui avait notamment été dénoncée par les médias. Sans oublier que les testeurs faisaient face à des heures souvent infernales lors des périodes de, avec des salaires parmi les plus bas du secteur.Mais ce n'est pas tout puisque Rockstar autorise désormais les testeurs à... garder leurs smartphones. Cette pratique était autrefois interdite.La pratique du, qui consiste en des heures supplémentaires très rudes, a également été moins utilisée ces derniers mois. D'après Kotaku, Rockstar n'y a eu recoursdepuis octobre. Les horaires ont donc été allégés.Les retombées de l'enquête de Kotaku semblent avoir amélioré les conditions de travailleurs précaires chez Rockstar. Sans oublier que le scandale avait eu lieu en plein pendant la promotion de Red Dead Redemption II : une mauvaise publicité pour le studio qui semble apprendre de ses erreurs.Reste à savoir si. Actuellement, le studio met régulièrement à jour, toujours l'un des jeux les plus vendus et joué sur Steam, par exemple, ou encore. Lespourraient bien reprendre lors du développement de nouveaux jeux... comme GTA 6 ?Cette affaire a le mérite de rappeler que la presse peut parfois faire bouger les choses en révélant aux lecteurs des scandales dans les grosses structures comme Rockstar.