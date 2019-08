Rockstar North, développeur de GTA, n'a pas payé d'impôt en Grande-Bretagne en dix ans

© charnsitr / Shutterstock.com

Rockstar a profité de subventions censées être accordées aux « petites et moyennes entreprises »

Des bénéfices minimes déclarés, alors que le groupe a généré des milliards de dollars de chiffre d'affaires

Source : Tax Watch

L'une des filiales du géant Take-Two Interactive a trompé le fisc britannique., développeur des jeux issus de la série, vient d'être épinglée par le rapport du groupe d'investigation, qui sévit outre-Manche. Celui-ci pointe du doigt la société pour, alors que toutes les conditions étaient réunies pour qu'elle passe à la caisse.Pourtant basée à Edimbourg, la société Rockstar North a réussi l'exploit de ne pas payer un seul livre sterling d'impôt alors même que sa maison mère, Take Two Interactive, a généré. Mais il y a pire.Rockstar North ne se ruine pas chez nos voisins britanniques, non. La firme est carrément parvenue à, en percevant la sommedes jeux vidéo.En 2014, le gouvernement britannique avait introduit cet allègement pour soutenir les jeux « culturellement britanniques. » Ce qui a suffi, ayant reconnu que GTA en était un. Sauf que celui-ci était davantage destiné aux petites et moyennes entreprises, pas aux grands noms du secteur.du secteur au Royaume-Uni. Une bourde monumentale.Au final, Take-Two et Rockstar n'ont déclaré que 47,3 millions de livres sterling de bénéfice total avant imposition pour la période 2013-2018, alors que le groupe et sa filiale possèdent sept sociétés distinctes en Grande-Bretagne, et que les revenus du groupe ont atteint 5 milliards de dollars sur cette même période.Les chiffres du dernier GTA ont pourtant de quoi donner le tournis. GTV V s'est vendu à plus de 100 millions d'exemplaires, et GTA Online est un carton qui a rapporté des centaines de millions de dollars., indique le rapport.Le directeur de TaxWatch, George Turner, s'insurge contre le fait que l'argent du contribuable britannique (les fameux crédits d'impôt) a profité à un groupe ultra-bénéficiaire, et en appelle au gouvernement du Royaume-Uni pour qu'il examine la situation, et ce de toute urgence.