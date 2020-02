Dan Houser, l'iconique vice-président de Rockstar Games, quitte le studio

Une page se tourne

Il est à l'origine de chaque scénario de la licencedepuis le premier opus et nous lui devons aussi les histoires deou encore. Dan Houser va donc quitter Rockstar Games le 11 mars prochain. Le britannique de 45 ans était à la fois vice-président, scénariste mais aussi producteur et cofondateur de la compagnie.Nous devons cette information à la maison-mère de Rockstar Games, Take-Two Interactive. L'entreprise a affirmé dans un document officiel que Dan Houser s'était éloigné du studio depuis le printemps 2019. Si Take-Two le remercie et se dit être focalisé sur de futurs projets, c'est tout de même un véritable coup dur.Le frère de Dan, Sam Houser, semble lui conserver son rôle de président de Rockstar Games pour le moment. Ils sont tous les deux connus pour leur discrétion et pour être à l'origine des licences iconiques du studio. Reste à voir si ce départ aura un impact sur le développement des prochains jeux de la firme...