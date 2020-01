GTA V est disponible dès aujourd'hui sur le Xbox Game Pass !

GTA V se fait une place sur le Xbox Game Pass

Bonne pioche pour Microsoft et son Xbox Game Pass en ce début d'année 2020, puisque la plateforme compte dès aujourd'hui un tout nouveau titre dans ses rangs :. .Le jeu signé Rockstar Games, lancé initialement en 2013 sur PS3 et Xbox 360, et écoulé à plus de 115 millions d'exemplaires dans le monde, continue encore de truster les meilleures ventes de jeux vidéo. Les abonnés Xbox Game Pass peuvent dès à présent profiter pleinement du jeu, ainsi que de ses dernières mises à jour.Evidemment, les abonnés Xbox Game Pass Ultimate ou Xbox Live Gold ont également accès à, le mode multijoueurs du jeu, qui a reçu plus de 25 mises à jour depuis son lancement. À noter que ce 2 janvier 2020, ce mêmea été retiré du PlayStation Now, qu'il avait intégré début octobre...