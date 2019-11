Le prochain jeu de Rockstar Games ne serait pas GTA VI mais un open-world médiéval

Une sortie en 2021 sur PS5 et Xbox Scarlett ?

Pas de GTA VI ou de Bully 2

Source : ComicBook

Alors que la prochaine génération de consoles est attendue pour fin 2020, avec l'arrivée de la PS5 et de la Xbox Scarlett , les gamers se montrent particulièrement attentifs aux potentielles fuites concernant les premiers jeux qui seront disponibles sur ces plateformes. Aujourd'hui, c'est un leak relatif au prochain titre AAA de Rockstar Games, forcément très attendu, qui parvient à nos oreilles.Le jeu en question ne serait pas une suite de Red Dead Redemption 2 ni même unou unmais bien le début d'une toute nouvelle licence. Il s'agirait en effet d'un open-world médiéval dont une des mécaniques de jeu serait le duel et le combat d'épée. Il n'y aurait pas de dimension fantastique ici, et l'action prendrait sans doute place dans l'ouest de l'Europe. Quand à savoir s'il s'agira d'un RPG, d'un GTA-like ou d'un mélange des deux, le mystère persiste.L'information provient d'un utilisateur de Reddit, qui explique tenir ces renseignements d'une source qui s'est révélée fiable par le passé, révélant notamment avant une quelconque annonce officielle des détails sur un DLC pouret sur le scénario de. Selon lui, Rockstar Games ne devrait plus tarder à communiquer à ce sujet. En interne, l'éditeur prévoirait une date de sortie pour le premier trimestre 2021. Le jeu ne serait ainsi pas prêt dès le lancement des PS5 et Xbox Scarlett mais quelques mois après. Bien sûr, tout cela est encore à prendre avec de grandes pincettes.Une précédente rumeur teasait déjà le fait que Rockstar travaillerait à un jeu médiéval. On parlait aussi d'une potentielle suite à(Canis Canem Edit), le titre d'action-aventure en monde ouvert sorti en 2006. Était aussi évoqué un GTA VI , possiblement pour 2020. Une option qui semble désormais s'éloigner.Mais que les fans dese rassurent, il est extrêmement probable que Rockstar Games prépare tout de même un nouvel épisode de sa saga culte, qui lui rapporte énormément d'argent . En fait, peut-être même trop et pendant trop longtemps.Il est aussi possible que le studio estime qu'entre les ventes deet les microtransactions du mode online, la licence lui rapporte suffisamment encore aujourd'hui pour ne pas précipiter l'arrivée de son successeur. Sans oublier que les développeurs vont pouvoir se faire la main sur les nouveaux défis techniques imposés par la next gen avec cet autre jeu, une expertise qui profitera ensuite à