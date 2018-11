GTA V dépasse les 100 millions de ventes et devient le 3e jeu le plus vendu au monde

GTA V passe la barre des 100 millions

Record en vue (aussi) pour RDR2

Lancé en 2013 sur ces bonnes vieilles PS3 et Xbox 360,a rapidement atomisé les scores de ventes en réalisant un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars en seulement trois jours. Fin 2014, le jeu revenait sur le devant de la scène, cette fois sur PS4 et Xbox One, avant de débouler sur PC en avril 2015.Cela fait donc 5 ans déjà que GTA V truste constamment le top des ventes, ce dernier constituant d'ailleurs le jeu le plus vendu de l'histoire aux Etats-Unis (et certainement ailleurs également). Aujourd'hui, GTA V vient de dépasser le cap fatidique des 100 millions de ventes, et conforte encore un peu plus sa place de 3jeu le plus vendu de l'histoire.GTA V doit en effet « se contenter » de la troisième place, derrière un certain Minecraft, qui affiche plus de 150 millions de ventes. Le jeu de Microsoft n'est toutefois pas le jeu le plus vendu de tous les temps, puisque c'est l'indémodable Tetris qui se place sur la première marche du podium, avec plus de 170 millions de ventes.En ce qui concerne le tout récent Red Dead Redemption 2 , Rockstar Games a annoncé que le jeu s'était déjà écoulé à plus de 17 millions d'exemplaires en seulement 8 jours de commercialisation.Pour la petite anecdote, le dernier-né de chez Rockstar Games a d'ores et déjà dépassé le score de ventes de Red Dead Redemption premier du nom, lancé il y a 8 ans.Reste à savoir maintenant si Red Dead Redemption 2 parviendra à performer sur la durée, comme c'est le cas de GTA V qui, rappelons-le, a su profiter d'un succès gigantesque sur deux générations de consoles.